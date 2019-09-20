ظريف: السعودية والإمارات تريدان “قتال إيران حتى آخر أمريكي”

2019/09/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إنه يبدو أن السعودية والإمارات ترغبان في ”قتال إيران حتى آخر أمريكي“.وكان ظريف يرد على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم امس الخميس خلال زيارة لأبوظبي قال فيها ”في حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أمريكي، نحن […]

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