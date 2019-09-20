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شاهد بالفيديو.. الشاعر فهد الثابتي في ضيافة #سماور


شاهد بالفيديو.. الشاعر فهد الثابتي في ضيافة #سماور
2019/09/20 | 16:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 0KlJwfqSNOk

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