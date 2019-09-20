2019/09/20 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/20 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).