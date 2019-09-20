الخزعلي : واجب الدولة توفير السكن والعيش الكريم قبل إزالة التجاوزات

2019/09/20 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (20 أيلول 2019 ) ،إن واجب الدولة توفير السكن والعيش الكريم قبل إزالة التجاوزات.وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر حسابه على”تويتر”، إن “تطبيق القانون وإحلال النظام بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش ...

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