الصافي: طاقات الشباب أمر في غاية الأهمية ولابد من استثمارها بالشكل الصحيح

2019/09/20 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- شدد ممثل المرجعية الدينية العليا، السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة (20-9-2019 ) على بذل جهود مضاعفة لإستثمار طاقات الشباب.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان “التعويل على الشباب أمر في غاية الأهمية، فالشاب لديه طاقة لابد من استثمارها بالشكل البناء والصحيح”.وأضاف ان “الزمن ...

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