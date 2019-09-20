“بالصور”.. المتجاوزون في البصرة يحتمون بصور “مقتدى الصدر”

2019/09/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اقدم مجموعة من أتباع التيار الصدري في البصرة، على رفع صور السيد مقتدى الصدر من جدران في المدينة.ووضعت هذه الصور من قبل بعض تجار المعارض المتجاوزين في كازينو لبنان للتستر بها بعد ان تمت ازالة تجاوزاتهم.

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