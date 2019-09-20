مأزق الانتخابات داخل كيان الاحتلال.. والمخرج بمحاكمة نتنياهو

2019/09/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال سير الأمور السياسية في "إسرائيل"، بعد يومين من انتخابات الكنيست، ليس واضحا، وما زال المأزق السياسي، بتعادل معسكري اليمين – الحريديين والوسط –

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