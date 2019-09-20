رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في الطاقة الشمسية

2019/09/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم شركة معدات الطاقة الشمسية بمدينة خيفي في الصين.

وأكد عبد المهدي خلال الزيارة "أهمية التعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة الكهربائية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع وحاجة العراق لتحقيق التطور والاستقرار في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول البديلة، وما يمكن ان توفره الشركات الصينية من اجهزة ومعدات متطورة تخدم جهود اصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في العراق".وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له رئيس مجلس ادارة الشركة سنجاو جن سبا، الذي قدّم لرئيس مجلس الوزراء واعضاء الوفد من الوزراء والمحافظين والمستشارين شرحا تفصيليا عن عمل شركة معدات الطاقة الشمسية وانتاجها من المحولات والمعدات المختلفة الاحجام والألواح الشمسية المستخدمة ، كما جرى تقديم عرض فيديوي عن امكانات الشركة وخارطة تواجدها في دول العالم والخدمات التي تقدمها في هذا المجال.انتهى

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