مسؤول محلي : البصرة بحاجة إلى 750 بناية مدرسة لمعالجة مشكلة الدوام الثلاثي

2019/09/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: البصرة بحاجة إلى 750 بناية مدرسة لمعالجة مشكلة الدوام الثلاثي

قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة امين منصور ، اليوم الجمعة ،ان البصرة بحاجة إلى 750 بناية مدرسية لمعالجة مشكلة الدوام الثلاثي.

واضاف منصور في حديث ان “حاجة محافظة البصرة من الابنية المدرسية يقدر ب750 مدرسة حيث هنالك عدد من المدارس يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة”.

وذكر ان ” توفير هذا العدد من المدارس من شأنه أن يعالج مشكلة الدوام الثلاثي من قبل عدد من المدارس في بناية واحدة”.

واشار إلى ان “مجلس المحافظة بصدد تقديم توصيات بشأن المحاضرين البالغ عددهم 4500 محاضر لضمان حقوقهم”.انتهى

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