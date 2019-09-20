2019/09/20 | 16:17

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عبد الصمد يدعو الحكومة الى تبني مبادرة كبرى لإحياء غابات النخيل في البصرة

الجمعة

20

أيلول

2019 :

04:02 pm

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دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية الدكتور خلف عبد الصمد خلف

الحكومة الى تبني مبادرة كبرى تهدف الى اعادة احياء غابات النخيل في

البصرة بعد سنوات طويلة من الحروب والاهمال.عبد الصمد اشار الى ان احالة اراضي واسعة من البصرة للاستثمار كغابات

نخيل يمكن ان تكون عاملاً مهماً ومشجعاً لاعادة الحياة لهذه الثروة

المهمة والمرتبطة بتأريخ وجغرافيا المحافظة ، مبيناً أن استحداث

مديرية عامة للنخيل مرتبطة بوزارة الزراعة بهدف اهتمام اكبر بملف

النخيل الذي يشكل ثروة اقتصادية مهمة يمكن ان تعزز الدخل القومي

وتساعد على تنوع مصادره ، وفي هذا الاطار اجرى د عبد الصمد عدداً من

المخاطبات يتبنى المكتب الاعلامي اظهارها للرأي العام .

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