سامح عسكر - هذيان الثورة والسلطة العمياء

2019/09/20 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر انتهى يوم الجمعة الذي دعا له المقاول للثورة دون استجابة شعبية للمظاهرات كما قلنا، فالدعوة للمظاهرات بهذا الشكل الأحمق دليل على غياب الرؤية عند المعارضة وفقدانهم للقادة والخطط والتمويل والحضور اللازم لحشد الناس أو تنظيم أفكارهم في البيوت..هنا أطرح عشرة نقاط توضح لماذا فشلت المظاهرات نصائح للحكومة المصرية في سياق تلك الدعوة، فالسمة العامة للأزمات السياسية هي الخلط وغياب المعلومة مما يؤدي لغي......

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