2019/09/20 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح صحفي، انه "خلال تقدم قوات الحشد في منطقة وادي أتبل حققت قواتنا اهدافا نوعية من خلال السيطرة على ثلاث مضافات فاعلة تحوي الاولى على عجلة نوع مارسيدس (أقجم) مخبأ داخلها مادة (C4)."

واضاف مصلح، ان "المضافة الثانية تحتوي على كميات من الدعم اللوجستي والمواد الغذائية اضافة الى صواعق تفجير عدد(400) صاعق وفتيل اشتعال ومواد تفخيخ تدخل بصناعة العبوات"، مشيرا الى ان "المضافات الاخرى احتوت على صهريج وقود ممتلئ وعدد من العبوات الناسفة".

هذا ويواصل الحشد والقوات الامنية اليوم الخامس من عمليات ارادة النصر الخامسة بعمق صحراء الانبار وصولا للحدود العراقية السعودية.

انتهى .



ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يسيطر على 4 مضافات "لداعش" ضمن عمليات الانبار ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يسيطر على 4 مضافات "لداعش" ضمن عمليات الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).