2019/09/20 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل قائد عسكري سعودي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة وادي حضرموت شرق اليمن.ونقلت وكالة انباء “شينخوا” الصينية عن ضابط نجا من الانفجار الذي استهدف قائد التحالف بمحافظة حضرموت قوله إن قوات عسكرية يمنية وسعودية يقودها قائد التحالف بالمحافظة شنت عملية ضد مواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل قائد عسكري سعودي ضمن التحالف الخليجي في اليمن وكالة خطوة برس.

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