بالصور - إقبال كبير وطوابير أمام متجر

2019/09/20 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أظهرت عدة صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، قيل إنها من داخل "دبيمول" ازدحامًا شديدًا، حيث يظهر عشرات الأشخاص الذين ينتظرون عند متجر "آبل" وقوفًا أو قعودًا، بانتظار الدخول للحصول على أحدث إصداراتآيفون.وبدأت منافذ البيع في عدة مراكز تجارية في الإمارات اليوم ببيع...

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