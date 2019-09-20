عمليات الانبار للحشد الشعبي تسيطر على اربع مضافات لداعش

2019/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الجمعة، من السيطرة على اربع مضافات لداعش غربي المحافظة.

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