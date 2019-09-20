2019/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، تنفيذ عملية مشتركة اسفرت عن تدمير وكرا للدواعش في الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني تنفذان عملية مشتركة في الانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني تنفذان عملية مشتركة في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).