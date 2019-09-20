الإعلام الأمني: القبض على ارهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل الى العراق

2019/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، القاء القبض على ارهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل الى العراق.

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