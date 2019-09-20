رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية الصينية

2019/09/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته اليوم شركة معدات الطاقة الشمسية بمدينة خيفي الصينية ،اهمية التعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة الكهربائية .واشار عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي الى التطورات التي يشهدها هذا القطاع وحاجة العراق لتحقيق التطور والاستقرار في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول […]

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