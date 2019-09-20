مصدر امني :اعتقال داعشيتين في مدينة الموصل القديمة

2019/09/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية داعشيتين خلال معلومات استخباراتية في الموصل القديمة”.وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية في شرطة نينوى القت القبض على الداعشيتين خلال تواجدهما معا في منزل قديم في الموصل القديمة بعيدا عن السكان”.واضاف ان”القوات الامنية سلمتهما الى قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي “/انتهى

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