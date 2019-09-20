بالفيديو… لماذا كانت أواكس ترصد كل طائر في سماء العراق وتصاب بالعمى اليوم؟

2019/09/20 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا كانت أواكس ترصد كل طائر في سماء العراق وتصاب بالعمى اليوم؟

تابعوا RT علىعصام الجلبي وزير النفط العراقي سابقا، والخبير الدولي بشؤون النفط وتوقعات السوق النفطية في العالم بعد هجمات أرامكو.

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