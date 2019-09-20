2019/09/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم الجمعة ، شركة JAC لصناعة السيارات في مدينة خيفي الصينية ، وكان في استقباله واعضاء الوفد المرافق له ، رئيس مجلس ادارة الشركة السيد تساو رن شيان.حيث تم في بداية الزيارة تقديم عرض فديوي لعدة دقائق للتعريف بعمل الشركة وطاقتها الانتاجية والنوعيات التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يزور شركة JAC لصناعة السيارات وكالة خطوة برس.

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