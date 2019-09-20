2019/09/20 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت بعد ظهراليوم الجمعة في بروكسل ، تظاهرة احتجاجا على عدم جدية الحكومات بالتحرك الحقيقي ضد تغييرات المناخ تزامنا مع انطلاق مظاهرات في عدد من مدن وعواصم العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق مظاهرة في بروكسل للمطالبة بمكافحة التغيير المناخي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق مظاهرة في بروكسل للمطالبة بمكافحة التغيير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).