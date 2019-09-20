2019/09/20 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت العهد نيوز، نسخة منه،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).