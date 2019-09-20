رئيس مجلس ذي قار يخاطب ديوان المحافظة للتريث بإزالة السكن العشوائي

2019/09/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الجمعة، عن مخاطبة ديوان المحافظة للتريث بشأن إزالة التجاوزات مراعاة للجانب الانساني.

وقال الخاقاني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تمت مخاطبة ديوان المحافظة بكتاب رسمي بشأن التريث في إجراءات رفع التجاوزات للسكن العشوائي حصراً، لمراعاة الجانب الإنساني لحين إيجاد البديل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية".

واضاف أن "هذا الإجراء يشمل التجمعات السكنية العشوائية في جميع مناطق المحافظة والتي تتطلب إيجاد البديل والمعالجات المناسبة لهذه المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر المختصة".

وبين أن "ظروف المواطنين الساكنين في هذه التجمعات تتطلب المزيد من الإهتمام، وأن مجلس المحافظة سيبحث عن إيجاد البدائل المناسبة التي تكفل العيش الكريم لجميع المواطنين".

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