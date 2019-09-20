2019/09/20 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ظهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو خلال لقائه ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في واشنطن قبل ايام.

وخلال اللقاء توجه ترامب الى ضيفه بالقول: "جيد، ولي عهد البحرين يملك 700 بليون دولار والسنة المقبلة 718 بليون والسنة التي بعدها 738 بليون دولار وهذا مال كثير والبحرين تملك الكثير من المال".وقد رد عليه ولي عهد البحرين بالقول: "نعم هذا المال كثير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لولي عهد البحرين: تمتلك 700 مليار دولار وهذا كثير) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب لولي عهد البحرين: تمتلك 700 مليار دولار وهذا كثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).