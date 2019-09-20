شركة نفط ميسان تصدر توضيحا بشأن الحريق في حقل الحلفاية النفطي

2019/09/20 | 16:50

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بغداد:سومر نيوز

اصدرت شركة نفط ميسان، الجمعة، توضيحا بشأن الحريق في حقل الحلفاية النفطي، مبينة ان النيران اندلعت في "كر...

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