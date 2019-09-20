رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين

2019/09/20 | 16:50

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بغداد:سومر نيوز

زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين، فيما أكد اهمية التعا...

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