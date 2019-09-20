اليونان تكشف عدد المهاجرين العراقيين الذين وفدوا اليها عن طريق تركيا

2019/09/20 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشرت مؤسسة “القمة” المعنية بشؤون اللاجئين في البلاد، احصائية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا من الشواطئ التركية الى اليونان.وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم ان ممثليتيها في تركيا و اوروبا اجرتا زيارة الى مخيمات المهاجرين العراقيين بهدف تقديم يد العوان والتسهيلات للإفراج عن المودعين منهم في الحبس.وبحسب تقرير المؤسسة […]

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