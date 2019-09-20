عمليات الجزيرة تعلن تدمير وكرين لـ'داعش' غربي الانبار

2019/09/20 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة، تدمير وكرين لتنظيم "داعش" بعمليات جوية غربي المحافظة.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "ضمن العمليات المسلحة المحمولة جواً التي تقوم بها قيادة عمليات الجزيرة، شرعت قوة مسلحة محمولة جواً متكاملة الأسلحة والإعداد بامرة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي ويرافقه نائب قائد فرقة المشاة السابعة لتنفيذ عملية بحث وتفتيش في المناطق الصحراويه غرب قاعدة الاسد ووادي حوران وقرية(الكشيتي _المدهم _ام الوز)".

واضاف المحمدي، أن "العملية اسفرت عن تدمير وكرين قديمين لعناصر داعش الإرهابي".





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