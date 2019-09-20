في الديوانية.. إنتحار شاب بإطلاق النار على نفسه

2019/09/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأقدم شاب على الانتحار داخل منزله في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمن ان “شابا يبلغ من العمر ١٨ عاما انتحر بعد اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزله وسط الديوانية”.

وأضاف ان “الشرطة نقلت جثة الضحية للطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادثة”.

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