البصرة ترفض تعويض المتجاوزين من غير اهلها

2019/09/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرةأعلنت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، انها لن تعوض شريحة من المتجاوزين.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “حكومة البصرة غير ملزمة بتعويض اي متجاوز على ارض البصرة الا اذا كان من اهل البصرة حصراً، وما عداهم من المتجاوزين فحصصهم من الموازنة الاتحادية تذهب الى مدنهم الاصلية وحكوماتهم المحلية كفيلة بإيجاد حلا هم”.

يشار الى ان “الحكومة المحلية فيش محافظة البصرة تنفذ منذ ايام حملة لإزالة تجاوزات سكنية وتجارية فيما تواجه حملة انتقادات”.

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