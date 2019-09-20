تركيا تعلن اعتقال اربعة عراقيين ينتمون لتنظيم “داعش”

2019/09/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوقف الأمن التركي 4 أشخاص في ولاية قيصري وسط البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية تركية، لوكالة الأناضول، إن قوات مكافحة الإرهاب في قيصري، نفّذت عملية أمنية في الولاية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، ويشتبه بانتمائهم لـ”داعش”، بينهم ما يسمى في التنظيم الإرهابي بـ”أمير تلعفر”، وهي المدينة التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي العراق.

ووفق المصادر نفسها، دخل القيادي بالتنظيم الإرهابي الأراضي التركية عبر طرق غير قانونية.

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