ألمانيا تفتح تحقيقا في ولادات غامضة لأطفال مشوهين

2019/09/20 | 17:43

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دفعت سلسلة ولادات لأطفال يعانون من عيوب خلقية في الأكف والأذرع، في مقاطعة في غرب ألمانيا، السلطات إلى فتح تحقيق.

ووُلد ثلاثة أطفال

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