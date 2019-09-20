2019/09/20 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة،تدمير وكرين لعصابات "داعش" بعمليات جوية غربي المحافظة.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تلقت، العهد

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