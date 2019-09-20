البوتشيا يضيف ذهبيتين لرصيده في غرب آسيا

2019/09/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تُوج منتخب البوتشيا بذهبيتي منافسات الفرقي والزوجي في اليوم الثالث لدورة العاب غرب اسيا البارالمبية، الجارية احداثها في العاصمة الاردنية عمان.

وجاء بذهبية الزوجي اللاعبون ايهاب احمد وعباس جميل وايلاف رافع، فيما كانت ذهبية الفرقي من نصيب اللاعبين حنين علي ومحمد فاضل ومرتضى طالب.

وبهذا الفوز يختتم منتخب البوتشيا منافساته بهذه البطولة وقد جمع في رصيده ستة أوسمة، منها خمس ذهبيات وبرونزية واحدة.

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