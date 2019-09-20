2019/09/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السفارة الامريكية في بغداد يوم الجمعة عن تخصيص بلادها أكثر من 4 ملايين دولار لإعادة تأهيل عدد من المواقع الاثرية في العراق.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، مدير مكتب العلاقات العامة في السفارة الأمريكية جون كينكانون والملحق الثقافي آرون سنايب زار المتحف الوطني العراقي والتقوا بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الأمير الحمداني لمناقشة دعمنا المستمر لحكومة العراق في جهودها لحماية التراث المحلي والثقافي.

واضاف البيان انه في هذا العام فقط قمنا بتوفير دعم يصل الى أكثر من 4 ملايين دولار من أجل ترميم وتجديد عدة مواقع اثرية منها بوابة عشتار ودير مار جرجس وبوابة بادينان ومعبد لالش وضريح النبي ناحوم وقلعة أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تخصص أكثر من 4 ملايين دولار لمواقع اثرية في العراق بينها قلعة اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تخصص أكثر من 4 ملايين دولار لمواقع اثرية في العراق بينها قلعة اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).