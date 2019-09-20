النائب داليا السليڤاني:العراق بحاجة إلى دعم دول الأصدقاء لإعادة الإعمار وعودة النازحين لمناطقهم الأصلية

2019/09/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت العاصمة التشيكية (براغ) النائب د.داليا فرهاد حاجي آغا سليڤاني عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية مع وفد رسمي من مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيد حسن الكعبي وعدد من السادة النواب عن اللجان النيابية، وأكدت السليڤاني بأن زيارة الوفد البرلماني جاء تلبية للدعوة التي وجهت من مجلس النواب التشيكي بهدف توثيق العلاقات

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