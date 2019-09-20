2019/09/20 | 17:50

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بالصور - العراق يوقع اتفاقا مع تركيا لاستلام القطع الأثرية

الجمعة

20

أيلول

2019 :

05:33 pm

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وقع السفير العراقي في انقرة الدكتور حسن الجنابي مع الجانب التركي

لاستعادة ما يقارب خمسة عشر قطعة اثرية مهربة الى المتحف الوطني في

بغداد وقد حظى مراسم التوقيع اهتماما من قبل وسائل الاعلام التركية

وقد ألقى سفير العراق كلمة عبر فيها عن شكره لتعاون الجهات التركية في

استعادة هذه القطع الأثرية .

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