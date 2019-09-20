2019/09/20 | 17:50

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بالصور ..



رئيس الوزراء عادل المهدي يستقبل رئيس مقاطعة خيفي الصينية

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يستقبل رئيس مقاطعة خيفي

وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني فيها استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، في مقر اقامته، رئيس

مقاطعة خيفي وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني فيها ، وجرى بحث العلاقات

العراقية الصينية والرغبة المشتركة بتطويرها في المجالات كافة، وحضور

الوفد العراقي لمؤتمر التصنيع العالمي وماتبعه من زيارات وجولات في

عدد من شركاتها .وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي العراق لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع

الصين والاعتزاز بالعلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الصديقين

ومابلغه حجم التبادل التجاري ، واصرار الحكومة العراقية على تعزيز فرص

التعاون وإقامة افضل العلاقات مع الصين والترحيب بشركاتها ودعوتها

للحضور الفاعل والمشاركة في بناء العراق وتطوير اقتصاده ، مشيرا الى

ان الوفد الكبير لزيارة الصين ومالقيه من ترحيب يعبّر عن الاهتمام

بالعلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها بشكل جاد ، كما عبّر

عن تقديره واعجابه بعمل ومنتجات شركتي صناعة السيارات ومعدات الطاقة

الشمسية التي زارها خلال فترة اقامته .من جهتهم اعرب مسؤولو وفد مقاطعة خيفي عن اعتزازهم بمستوى العلاقات

بين البلدين والسعي لتوسيعها والاستعداد لتلبية احتياجات العراق في

المجالات كافة ، متمنين ان تثمر هذه الزيارة عن رفع مستوى التعاون بين

البلدين .وينهي السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا اللقاء برنامج زيارته لمحطته

الأولى ، متوجها واعضاء الوفد يوم غد الى مدينة شنغهاي الصينية .المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء٢٠-أيلول-٢٠١٩

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