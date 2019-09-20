2019/09/20 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغدادد-اين]اكد رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الجمعة، ان "المتحاصصين سرقوا رئاسة اللجنة القانونية في البرلمان واهملوا قانون توزيع الاراضي لتشريد الناس واذلالهم حتى ينتمون للاحزاب صاغرين".

وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة : "كتبت قانون توزيع قطع الأراضي على كل عراقي بيدي، وقرأناه القراءة الأولى".واضاف انه "حينما شعر المتحاصصون الطائفيون بأن مقترح القانون وجد طريقه للتشريع، تآمروا وسرقوا رئاسة اللجنة القانونية".وتابع "اهمل القانون كي يشردوا الناس ويهدموا بيوتهم ويذلوهم حتى ينتموا لأحزابهم صاغرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي :المتخاصمون سرقو رئاسة اللجنة القانونية مني واهملو قانون توزيع الاراضي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي :المتخاصمون سرقو رئاسة اللجنة القانونية مني واهملو قانون توزيع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).