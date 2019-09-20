في تغريدة له .. محافظ البصرة : ليس من المروءة أن يسكن المسؤول في عرشه وعيال الله بالخرائب

2019/09/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ البصرة، اسعد العيداني، ليس من المروءة أن يسكن المسؤول في عرشه، بينما يسكن عيال الله بالخرائب، مشيراً إلى المضي بتوفير سكن لائق لهم قبل المضي بأي شيء يهدد أمنهم.واضاف في تغريدة له على تويتر ، إن البصرة صورة مشوهة لخرائط عمرانية لاتعكس وجهها الحضاري الناصع، لكن ليس من المروءة والحمية أمام الله […]

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