المؤسسة الإيزيدية تطالب باعتماد ملف “جرائم داعش” في محكمة جنائية دولية

2019/09/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس طالبت المؤسسة الإزيدية في العراق الأمم المتحدة بتأسيس محكمة جنائية دولية أو حث المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتماد ملف جرائم داعش والبدء بإجراءات العدالة.وقال رئيس المؤسسة، حسو هورمي في كلمة له في الأمم المتحدة إنه “الإزيديون في العراق وسوريا يتعرضون إلى جينوسايد (الإبادة الجماعية) منذ 3 أغسطس 2014 من

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