2019/09/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك،اليوم الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “السلطة الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي وبالتعاون مع شرطة الكمارك تمكنت من ضبط كمية من الأدوية البشرية المخالفة”، مبينة أنها “وردت بدون موافقات رسمية”.وأكدت على “اتمام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أدوية بشرية مخالفة في منفذ سفوان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أدوية بشرية مخالفة في منفذ سفوان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أدوية بشرية مخالفة في منفذ سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).