2019/09/20 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حصول نجم برشلونة الصاعد على الجنسية الاسبانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة على منح الجنسية وجواز السفر للاعب برشلونة الشاب إنسو فاتي بنا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حصول نجم برشلونة الصاعد على الجنسية الاسبانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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