حصول نجم برشلونة الصاعد على الجنسية الاسبانية

2019/09/20 | 17:54

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وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة على منح الجنسية وجواز السفر للاعب برشلونة الشاب إنسو فاتي بنا...

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