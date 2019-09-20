2019/09/20 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة، تدمير وكرين لتنظيم "داعش" بعمليات جوية غربي المحافظة.

وقال قائد عم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات الجزيرة تعلن تدمير وكرين لـ"داعش" غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات الجزيرة تعلن تدمير وكرين لـ"داعش" غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).