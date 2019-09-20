الفرات على موعد مع الفيضان.. الحكومة تطلق تحذيراً للمتجاوزين على مجرى النهر

2019/09/20 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكدت خلية الاعلام الحكومي ،اليوم الجمعة، ان ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر.وعزت وزارة الموارد المائية بحسب بيان اوردته الخلية وتلقت “يس عراق” نسخة منه، الى “زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة، مبينة ان الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من […]

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