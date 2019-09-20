2019/09/20 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة أن الاخير استقبل رئيس مقاطعة خيفي خلال زيارته الحالية للصين، مؤكدا أن عبد المهدي ستوجه غدا إلى شنغهاي.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، في مقر اقامته، رئيس مقاطعة خيفي وسكرتير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي يستقبل رئيس مقاطعة خيفي ويتوجه غدا إلى شنغهاي وكالة خطوة برس.

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