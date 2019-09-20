الاعلام الامني: العثور على وكرين لداعش في ديالى

2019/09/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن العثور على وكرين لداعش في قضاء الخالص بديالى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفرزة من جهاز المخابرات الوطني / مكتب ديالى وفوج الإستطلاع التابع الى الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، عملية في

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