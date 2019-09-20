ترامب يفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني ويكشف حزمة أخرى

2019/09/20 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.

وكان ترامب قال الأربعاء الماضي إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، ومضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".وتابع قائلا: "قرارنا عدم ضرب إيران من قبل هو دليل على قوتنا"، وأكد أن الولايات المتحدة الآن "في وضع قوي للغاية".انتهى

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