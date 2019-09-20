"تآكل لحم" سيدة.. بعد زيارة لصالون تجميل

2019/09/20 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

سلط تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الضوء على المخاطر الصحية المترتبة على زيارة صالونات العناية بالأظافر، والتي لا تراعي القواعد الصحية، وذلك بعد

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